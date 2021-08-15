بعد قرارات السيسي.. توقعات أداء البورصة في جلسة اليوم الأحد

تعاود البورصة التداولات مرة أخرى مع بداية الأسبوع، بعد انقضاء إجازة الخميس الماضي بمناسبة رأس السنة الهجرية، وبالتزامن مع قرارات الرئيس السيسي التي أعلن عنها يوم أمس، ومن بينها قرار طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة خلال عامين.

نشاط بحركة المؤشرات بعد تصريحات السيسي

تقول حنان رمسيس محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأورواق المالية، إن مردود قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكون لها تأثير إيجابي على أداء مؤاشرات البورصة في جلسة اليوم، وسنشهد المزيد من ضخ السيولة واستمرار الأداء الإيجابي للمتعاملين الافراد والمؤسسات المحلية.

وأشارت «رمسيس»، إلى أن مؤشر «EGX70» من المتوقع أن يسجل المزيد من القمم التاريخية والتوقعات بالنسبة للمؤشر، مرتبطة بسيولة الأفراد وتنوع الأسهم وتحركاتها السعرية.

وفيما يتعلق بالمؤشر الرئيس «EGX30»، فستكون تحركاته مرهونة بأداء الأسهم القيادية وخاصة البنك التجاري الذي بدأ في التحرك السعري تزامناً مع الإعلان عن الثلث سهم المجاني وتحقيق نتائج أرباح جيدة للبنك.

مستويات المؤشرات

من جانبه توقع حسام عيد، محلل مالي بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر الرئيسي نحو مستوى الدعم 10850 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فهو مستقر بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2884، بحسب «عيد»، متوقعاً في حالة اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2884، يستهدف المؤشر السبعيني مستوى 2930، وفي حالة ظهور عمليات تصحيح لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر السبعيني مستوى الدعم 2830 ثم مستوى 2760 نقطة.

قرار الرئيس بطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن يوم أمس السبت، بعض القرارات خلال افتتاحه بعض المشروعات في مدينة بدر، ومن بين هذه القرارات كان قرار طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، والذي وصفة خبراء السوق بالقرار الإيجابي وسيكون له مردود إيجابي على تحركات السوق.