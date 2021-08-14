مواطن طلب محلا من السيسي: «الرئيس بحر كرم.. وكنت هقع من فرحتي»

قال محمد عمر عبدالوهاب، المواطن الذي طلب محلا من الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إنه لم يتوقع بأن يراه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية عندما رفع يده للتحدث أمامه وسرد مشاكله عليه، «الرئيس بحر كرم واستجاب وقالي مش هنسيب بناتك، وحسيت إني مع أب وإنسان، وكنت هقع من كتر فرحتي».

عبدالوهاب عن انتقاله لـ«أهالينا 2»: «كنت حاسس إني في ضلمة وطلعت لنور»

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه وعندما سمح له الرئيس بالحديث تحدث معه بكل تلقائية عما حدث له، حيث إنه كان يعيش قديما في منطقة «عزبة الهجانة»، وانتقل إلى «أهالينا 2» بمساكن مفروشة ومجهزة، «كنت حاسس إني في ضلمة وطلعت لنور، وطلبت من الرئيس آخد محل تحت أي كوبري علشان أقدر أجهز بناتي وأصرف عليهم».

عبدالوهاب: «حسيت إني وسط أهلي وبلدي اللي بعشق ترابها.. وبعشق تراب مصر»

وأضاف أنه وخلال حديثه مع الرئيس السيسي لمس فيه الجانب الإنساني بشكل كبير، «خلاني أخد راحتي في الكلام معاه، وحسيت أني وسط أهلي وبلدي اللي بعشق ترابها، وأنا بعشق تراب مصر».

ولفت إلى أنه مصري مخلص ودائما ما يرغب في أن يرى بلاده «أم الدنيا، قد الدنيا» مستقبلا، «أنا شايف أن الجمهورية الجديدة اتولدت وبتكبر، وأنا كنت فخور بده، وكنت حاسس أني هعيط من كتر فخري ببلدي ورئيس بلدي ورجالة بلدي».

وتابع: «كان قاعد معانا بيفطر اللواء إيهاب الفار وقائد في الحرس الجمهوري، والوزراء كلهم كانوا موجودين، والرئيس السيسي نظر للطبقات الفقيرة والمعدومة وأرسل إليهم دعوة وطلبهم للإفطار معه».

واختتم: «أنا عندي 46 سنة ومكنتش أبدا أتوقع أني أفطر في يوم مع الرئيس السيسي، والرئيس أثناء حديثه معايا ذكر اسمي 4 مرات، ومش عارف أوصف شعوري لحد دلوقتي».