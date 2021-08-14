حلم الرئيس السيسي يتحقق بالمشروعات السكنية: محدش هيبات في الشارع

«تطوير العشوائيات حلم حلمته وأنا صغير، وربنا مكني إني أكبر وأحقق حلمي» هكذا عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حلمه الذي راوده ذات يوم وبات حقيقة ملموسة غير بها واقع الملايين من الأسر، استطاعت الدولة خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية جديدة تعادل ما تم تنفيذه خلال 38 عاما، حيث وضعت الدولة استراتيجية تطوير العمران القائم، وتنفيذ مدن جديدة لاستيعاب المواطنين كافة.

من مدينة بدر، يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة، ويحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، وعدد من الوزراء والمسئولين.

تحدي القضاء على العشوائيات

أحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، بعد أن كان التحدي الأكبر أمام الرئيس السيسي في عام 2015 هو أكثر من مليون مواطن يعيشون بمناطق غير آمنة في نحو 25 محافظة على مستوى الجمهورية، وبلغت إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة والمخططة لتطوير العشوائيات في الفترة من 2015 وحتى 2021 نحو 425 مليار جنيه.

الانتهاء من تطوير نحو 90% من المناطق غير الآمنة

تم الانتهاء من تطوير نحو 90% من تطوير المناطق غير الآمنة في 317 منطقة بإجمالي 211 ألف وحدة سكنية جديدة، بحسب ما أشار الدكتور مصطفى مدبولي.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، عملت وزارة الإسكان خلال هذه الفترة على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان، لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، ‏وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط.

المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

أيضا بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بعدد من المدن الجديدة فور إطلاقها من قبل الرئيس السيسي، لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع المصري، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، في ظل توجيهات الرئيس بتقديم وحدات سكنية للفئة المتوسطة بأسعار مناسبة لمساعدة تلك الفئة، وإتاحة وحدة لكل مواطن.