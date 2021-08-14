رسالة الرئيس السيسي لطلاب الثانوية العامة: لن نهدم مستقبل أولادنا

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى طلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة، حيث إنه من المقرر إعلانها رسميا الثلاثاء المقبل، قائلا: «حرصنا على أن يهدف التطوير إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أولادنا».

وأوضح السيسي، خلال الإفطار الذي أقيم على هامش عدد من الافتتاحات لأربع مدن إسكان اجتماعي قائلا: «كيف للمجتمع أن يتصور أن الدولة ممكن تعمل حاجة ضد مصلحة ناسها؟»، مضيفا: «إحنا بناخد أعلى الدرجات في كلية الطب ولو الدرجات دي انخفضت مش معناه أنه ليس له مكان.. لأ له مكان».

رسالة الرئيس السيسي لطلاب الثانوية العامة

أضاف الرئيس خلال رسالته لطلاب الثانوية العامة: «الطالب لو جاب 90% هيدخل طب.. إحنا بناخد أعلى درجات، ولو قولت مش معناه إنه ملوش مكان ليه مكان، والدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي هيتكلموا في الموضوع دا».

ووجّه الرئيس السيسي، رسالة طمأنة لأولياء الأمور: «حرصنا على أن التطوير يهدف إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أبناء وهتشوفوا دا، حتى لو انخفضت المجاميع هتدخل الكليات بأعلى المجموع».

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدَ بث مباشر يوم الثلاثاء، الموافق 17 أغسطس؛ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020م - 2021م.

التربية والتعليم: إعلان النتيجة الثلاثاء

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إنه سيتواجد كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مؤشرات نسبة النجاح في الثانوية العامة الأولية سوف تكون أقل من نسبة نجاح العام الماضي بأقل قليلا، كما أن النتيجة لن تكون بأي حال من الأحوال مقلقة، مشيراً إلى أن عملية تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مرت بصورة منتظمة ومنضبطة لأول مرة حيث تم تصحيحها إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء أثناء رصد وتجميع الدرجات.

وأكد المصدر أن طلاب الشعبتين العلمى علوم والعلمى رياضة والأدبي حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد، موضحا أن نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة، سوف يظهر مستوى الطلاب الحقيقي أثناء إعلان نتيجة الثانوية العامة.