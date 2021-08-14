«هنحل مشكلتك عشان خاطر بناتك».. رسائل دعم السيسي للمرأة في إفطار الأسرة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن دور المرأة المصرية، ومدى مساندتها للدولة على مدى السنوات الماضية، ذاكرا أنه لا ينسى إطلاقًا دور المرأة المصرية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونزولها في 2013، عندما طلب من المصريين منحه تفويضًا لمواجهة الإرهاب وأي عنف محتمل، وكان هذا التفويض في شهر رمضان.

المرأة في البيت وفي كل حتة سند للدولة المصرية

وأضاف السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر: «كانت المرأة المصرية حاضرة وأنا مش هنسى ده، وده ميزعلش حد، المرأة كانت في البيت وفي كل حتة سند للدولة، وساندت برنامج الإصلاح الاقتصادي لينجح، وأنا اللي طلبت كدة».

المرأة المصرية هي اللي جمعت المواطنين ونزلتهم عندما طلبت التفويض

وتابع رئيس الجمهورية: «وزي ما حصل في 2013 لما قولنا للناس تنزل عشان تدينا تفويض للإرهاب والعنف المحتمل في رمضان، واللي جمعت الناس ونزلتهم هي برضو المرأة المصرية، ونزلوا أعطوا للعالم إشارة ورسالة إن الشعب المصري كله مع التغيير اللي حصل، وهم سبب ده».

السيسي يستجيب لطلب مواطن: «هنحل مشكلتك عشان بناتك»

ومن ناحية أخرى، استجاب الرئيس السيسي، لأحد سكان مدينة «أهالينا 2»، إذ قال المواطن للرئيس السيسي: «أنا كنت عايش في عزبة الهجانة، وعندي محل صغير وبصلح خلاطات ومراوح، عشان أعيش منه أنا وبناتي الخمسة، ونقلت لمدينة أهالينا 2، والحمد لله الشقة جميلة جدا، وأفضل بكتير من الهجانة، لكن معنديش محل آكل منه عيش»، ليرد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه قائلا: «هنحل مشكلتك عشان خاطر بناتك».