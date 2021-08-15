مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-8-2021 في محافظات مصر

يبحث الكثيرون عن مواعيد ومواقيت الصلاة حسب المنطقة والمحافظة، فمن المعروف أن الأذان يرفع على مدار اليوم، لذلك هناك اختلافات طفيفة تتراوح بين دقيقة و15 دقيقة بين محافظات مصر المختلفة.

وفي هذا الصدد، وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس، وفق ما جاء به موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية، وذلك في السطور التالية..

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

جاءت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، بحسب ما نشر في موقع الهيئة العامة للمساحة كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:48

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 08:00

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:49

أذان الظهر: 12:05

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب: 06:44

أذان العشاء: 08:09

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:47

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:38

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء: 08:03

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء: 07:53

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:46

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:36

أذان العشاء: 08:00

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية عن بعضها البعض، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:38

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:47

أذان المغرب: 06:51

أذان العشاء: 08:21

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:29

أذان الظهر: 12:23

أذان العصر: 03:52

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 08:24

مواقيت الصلاة في الرباط

أذان الفجر: 05:12

أذان الظهر: 01:32

أذان العصر: 05:13

أذان المغرب 08:14

أذان العشاء: 09:39.