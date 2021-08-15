بعد فضيحة مياه الحنفية.. أسعار فلاتر المياه 2021: تبدأ من 400 جنيه

بعد انتشار أخبار عن ضبط أحد مصانع بيع المياه المعدنية، يقوم بتعبئة الزجاجات بمياه من «الحنفية»، أصبح لدى الكثيرين تخوفات من الشركات الأخرى، وزادت عمليات البحث عن أسعار فلاتر المياه 2021، باعتبارها أفضل وأمن وسيلة تمكن المواطنين من الحفاظ على مياه نظيفة وبتكلفة أقل.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار فلاتر المياه 2021 وأنواعها في السوق المحلي، وذلك وفقًا لمواقع التسوق الإلكترونية، في السطور التالية..

أسعار فلاتر المياه 2021

وجاءت أسعار فلاتر المياه 2021 على مواقع التسوق الإلكتروني كالآتي..

- فلاتر مياه بحنفية من تانك بـ 3 مراحل تنقية بسعر 384 جنيها.

- فلاتر مياه بحنفية من تانك مع 2 زجاجة تانك لحفظ الثلج 0.75 لتر، بسعر 435 جنيهًا.

- فلتر مياه إيطالي 3 مراحل للمنزل من Atlas مع طقم فلاتر 5 مراحل بسعر 500 جنيه.

- فلتر مياه 7 مراحل اكوا فيت - فلاتر المياه بسعر 1600 جنيه.

- فلاتر مياه بيور مع حنفية وايس بوكس، 23 لترا من تانك – أحمر بسعر 769 جنيهًا.

- فلتر تنقية المياه ومعالجتها من الشوائب «صنبور» بسعر 90 جنيهًا.

- فلتر الحنفية السراميك لتنقية المياه ومعالجتها من الشوائب بسعر 70 جنيهًا.

- فلتر لصنبور المياه بسعر 55 جنيهًا.

- صنبور فلتر حنفية مهوية بخاخ للمطبخ قابل للتمديد 360 درجة بسعر 130 جنيهًا.

- فلتر مياه 7 مراحل R.O بسعر 1395 جنيهًا.

- فلتر مياه 6 مراحل أمريكي وتر ماست بسعر 285 جنيهًا.

- فلتر الحنفية السيراميك لتنقية المياه بسعر 93 جنيهًا.

- فلتر مياه باور 5 مراحل بلس من تانك بسعر 500 جنيه.

- فلتر مياه باناسونيك Tk-cs10 بسعر 990 جنيهًا.

- فلتر sws لتنقية المياه 2 مرحلة بسعر 60 جنيهًا.

- فلتر أطلس إيطالى الصنع مرحلة واحدة بسعر 270 جنيهًا.