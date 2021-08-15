الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، أصبح محل اهتمام الطلاب الأزهريين في الساعات الحالية من خلال رابط إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، عبر بوابة الأزهر، ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، اليوم من قبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، نيابة عن الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، في مؤتمر صحفي اليوم الساعة الواحدة ظهرا، ثم يمكن بعدها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، التي تتيح الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.

وعن طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، يتم الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال عدة خطوات، أولها: الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وصل إلى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفا و754 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفا و719 طالبا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، عبر بوابة الأزهر، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.

طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم

وعن أبسط طريقة للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس والاسم، يمكن للطلاب فتح بوابة الأزهر الإلكترونية، ثم اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية، وادخال الرقم القومى، وبعدها يتم ادخال رقم الجلوس، وإدخال الرقم السرى، ثم الضغط للحصول على النتيجة.