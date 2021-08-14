رابط إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. تظهر خلال ساعات

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أنه تم الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وانتهى العاملون بالكنترول، من نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 كاملة، مؤكدة أن النتيجة في انتظار اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وأكدت المصادر، أن النتيجة من المقرر إعلانها خلال ساعات، بحد أقصى غد أو بعد غد، وسيتم طرحها عبر «بوابة الأزهر»، من خلال الاستعلام عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

أوائل الثانوية الأزهرية

وأشارت المصادر إلى أن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مكتب الإمام الأكبر، ومن المقرر أن يجري اتصالا بهم، لتهنئتهم خلال ساعات، قبل إعلان النتيجة رسميا.

من جانبه، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.

وتشمل خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال عدة خطوات، أولها: الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن يتاح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية النتيجة، لـ113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام، مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

وجاءت عملية التصحيح والمراجعة، وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة، تمهيدًا لإعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.