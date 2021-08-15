خريطة انتشار الفرق الطبية لمنح المواطنين لقاح كورونا بالإسماعيلية

واصلت الفرق الطبية انتشارها في شوارع الإسماعيلية، لمنح المواطنين اللقاح الفوري المضاد لفيروس كورونا، وذلك لليوم الرابع على التوالي، وأعلنت المحافظة، اليوم الأحد، خريطة انتشار هذه الفرق الطبية في المراكز والمدن صباحًا ومساءً.

أماكن منح اللقاح صباحا في الإسماعيلية

وانتشرت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية في شوارع المحافظة، اليوم الأحد، صباحًا في قرية «أبو عطوة» أمام المدرسة الفنية التجارية بنات، إضافة إلي فرقتين بديوان عام المحافظة.

وفي مركز القنطرة تتواجد فرقة متنقلة تجوب شوارع المدينة لتسجيل المواطنين ومنحهم اللقاح، إضافة إلى فريق مستقل بكنيسة مار جرجس في مدينة أبو صوير، وفريق آخر أمام مكتب بريد قرية «أبو خليفة في القنطرة غرب، وفريق متنقل أمام بريد القنطرة غرب ومكتب السجل المدني.

أماكن منح اللقاح مساء في الإسماعيلية

وفي المساء تتواجد فرق منح اللقاح أمام مسجد الرحمن والقومسيون الطبي في منطقة الخامسة، وكذلك أمام حديقة الشيخ زايد.

وانتشرت فرق منح اللقاح أمس في الكنيسة الكاثوليكية بميدان عرابي، ومنطقة الاستثمار لمنح العاملين في هيئة الاستثمار اللقاح.

منح لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

وتستكمل مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية منح المسافرين لقاح «جونسون آند جونسون»، قبل 72 ساعة من سفرهم.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، تخصيص مكان مجهز في مركز شباب الشيخ زايد أمام قصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث لمنح اللقاح.

وأرجع تغيير المكان بدلًا من وحدة طب «السبع بنات» إلى انضمام المركز لمنظومة التأمين الصحي الشامل.