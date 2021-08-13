«صحة» الإسماعيلية تعلن أماكن تلقي لقاح كورونا في ثاني أيام التطعيم

تواصل الفرق الطبية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، عملها، لليوم الثاني على التوالي، بتطعيم المواطنين عبر الفرق المتنقلة في الشوارع والميادين.

سيارات متنقلة في أحياء الإسماعيلية

وانتشرت سيارات الفرق الطبية في حديقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، وبميدان مسجد المطافي بحي ثانٍ، وكنيسة الأنبا بولا بالحي نفسه.

وتواجدت الفرق الطبية بمكاتب وإدارات الصحة في مركز فايد والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومركز أبو صوير والقصاصين لمنح المواطنين لقاح كورونا.

وتستكمل مديرية الصحة أعمال منح المواطنين الراغبين في السفر بمركز شباب الشيخ زايد لتطعيم المسافرين بعد تسلم مراكز التطعيمات المخصصة للمسافرين للخارج بلقاح «جونسون آند جونسون».

أماكن جديدة لمنح اللقاح في الإسماعيلية

وكانت مديرية الصحة في الإسماعيلية أعلنت عن أماكن جديدة لمنح لقاح كورونا، وأشار الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن الفرق المتنقلة مستمرة في عملها في الأماكن المزدحمة بالمواطنين.

وقال حطب، إن مركز شباب الشيخ زايد، أمام قصر ثقافة الإسماعيلية، أصبح المكان البديل لموقع تطعيم مركز طبي السبع بنات المسجل بالرسائل لوجوده حاليا تحت التطوير، تمهيدا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن تحديد موعد الحصول على التطعيم خلال 72 من التسجيل وإتاحة اللقاحات المطلوبة، لأغراض السفر.

وبدأت الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع التدريجي منذ 5 أيام تقريبا مرة أخرى وسط تحذيرات من وزارة الصحة للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وارتداء الماسك خلال التواجد في أماكن الزحام.