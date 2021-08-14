«الصحة»: استقبال لقاح كورونا «فايزر» في مصر نهاية الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لاستقبال لقاح كورونا فايزر نهاية الأسبوع المقبل، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن لقاح فايزر تم تخصيصه لأغراض السفر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وأثبت فاعلية تصل إلى أكثر من 90% بعد أخذ الجرعة الثانية.

ثلاجات خاصة لحفظ لقاح فايزر في مصر

وأضاف المصدر أن لقاح فايزر يحتاج إلى ثلاجات خاصة لحفظه وتم استقبال 61 ثلاجة استعدادا لحفظ اللقاح فيها وهي تستطيع حفظ أكثر من 260 ألف جرعة من لقاح فايزر.

وفي سياق متصل، أعلن المصدر عن قيام الوزارة بالتنسيق مع محافظة القاهرة بتوفير خدمة الوحدات المتنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين في المصالح الحكومية والوزارات والمساجد والكنائس والمصانع.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي لها، أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ومجانية للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرة إلى أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولكنها تخفف من شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطعيم أكثر من 16 مليون مواطن بالجرعتين، موضحة أنها لم تتلق أي شكوى بظهور أعراض جانبية خطيرة أو غريبة للمواطنين الحاصلين على اللقاح، وتمثلت الأعراض الجانبية التي تم تسجيلها في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم وهي أعراض جانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى الذهاب إلى طبيب.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وأكدت حرصها على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.