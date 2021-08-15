أمين «الإغاثة اللبنانية»: ننسق مع مصر لنقل جرحى انفجار عكار

أعلن أمين عام هيئة الإغاثة اللبنانية اللواء الركن محمد خير، أن الهيئة ستحاول التواصل مع مصر، لنقل الحالات الخطرة التي أصيبت جراء انفجار عكار، للعلاج في الخارج، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز» عربية.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، وجه نداء عاجلا صباح اليوم، في تصريحات صحفية، يطلب خلاله نقل مصابي انفجار صهريج الوقود الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار شمال البلاد إلى الخارج.

وبلغ ضحايا انفجار عكار 22 قتيلا، وأكثر من 79 مصابا، وفق ما صرح وزير الصحة اللبناني.