وزير الصحة اللبناني يطلب نقل جرحى انفجار عكار لتلقي العلاج في الخارج

وجه وزير الصحة في لبنان حمد حسن، نداء عاجلا لإجلاء جرحى انفجار عكار، إلى خارج البلاد، لتلقي العلاج، بحسب تصريحات إعلامية نقلتها قناة «روسيا اليوم».

وكشف وزير الصحة اللبناني، عن ارتفاع عدد قتلى انفجار صهريج الوقود إلى 22 قتيلا، فيما يبلغ عدد الجرحى أكثر من 79 جراء انفجار صهريج الوقود الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار.

وأعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، مقتل 20 شخصا على الأقل، وأصيب نحو 80 آخرون، في انفجار صهريج وقود بـ تليل، بحسب ما أعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

من ناحيته، طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، القضاء بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الانفجار، في بلدة تليل بمدينة عكار، شمال لبنان.

وعبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، هاجم رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم «تيار المستقبل»، ​سعد الحريري، بشدة قيادات البلاد بمن فيهم ميشال عون، متهما إياهم باللامبالاة، داعيا لرحيلهم.

وكتب «الحريري»، اليوم، أن مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة ​المرفأ، موضحا أن «ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم ​الإنسان​ لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات».