بعد عام على كارثة مرفأ بيروت.. أغسطس يجدد جراح لبنان بانفجار صهريج وقود

يبدو أن شهر أغسطس أصبح لدى اللبنانيين هو شهر الحوادث، فمنذ أيام أحيا لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي أدى لتدمير أجزاء من العاصمة نتيجة شدة الانفجار الذي خلف العديد من القتلى والمصابين، وتشريد الكثيرين وتدمير الأبنية، ليظل الدخان الأسود في لبنان مستمر في الصعود ما بين 4 أغسطس 2020 و15 أغسطس 2021.

قال الصليب الأحمر اللبناني، إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار بشمال لبنان، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، في نبأ عاجل.

وأوضح الصليب الأحمر على «تويتر»، أنّ فرقه «نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى» من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.

ونشر بعض الأشخاص فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حريقا كبيرا ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

UPDATE: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn