بعد عام على كارثة مرفأ بيروت.. أغسطس يجدد جراح لبنان بانفجار صهريج وقود

يبدو أن شهر أغسطس أصبح لدى اللبنانيين هو شهر الحوادث، فمنذ أيام أحيا لبنان الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي أدى لتدمير أجزاء من العاصمة نتيجة شدة الانفجار الذي خلف العديد من القتلى والمصابين، وتشريد الكثيرين وتدمير الأبنية، ليظل الدخان الأسود في لبنان مستمر في الصعود ما بين 4 أغسطس 2020 و15 أغسطس 2021.

20 قتيلا جراء انفجار صهريج الوقود

قال الصليب الأحمر اللبناني، إن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في عكار بشمال لبنان، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، في نبأ عاجل.

20 قتيلا على الأقل في انفجار صهريج وقود ببلدة اتليل عكار شمالي لبنان — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) August 15, 2021

وأوضح الصليب الأحمر على «تويتر»، أنّ فرقه «نقلت 20 جثّة وأكثر من 7 جرحى» من موقع انفجار صهريج وقود في عكّار إلى مستشفيات في المنطقة.

ونشر بعض الأشخاص فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حريقا كبيرا ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

UPDATE: our teams have transported 20 dead bodies and more than 7 injured from the fuel tanker explosion in #AKKAR to hospitals in the area. pic.twitter.com/MgWdpC61Pn — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 15, 2021

وعلق شخص يدعى «أبوعلي» عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «انفجار صهريج بنزين في منطقة عكار شمال لبنان يؤدي إلى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.. ما هذا الجنون الذي يحدث في لبنان، وما ذنب سائق الصهريج الذي يعمل لتأمين مادة البنزين للناس ولماذا الاعتداء على الصهاريج؟».

انفجار صهريج بنزين في منطقة عكار شمال لبنان يؤدي الى سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح..

ما هذا الجنون الذي يحدث في لبنان، وما ذنب سائق الصهريج الذي يعمل لتأمين مادة البنزين للناس ولماذا الاعتداء على الصهاريج؟ pic.twitter.com/ea1QOI2caS — abu ali الديراني (@abualihussein19) August 15, 2021

وكتبت متابعة تدعى رشا الجانابي: «انفـجـار صهريج محمل بالبنزين في لبنان بمنطقة عكار مع إصابات وحروق بليغة وأنباء عن جثــث متفحمة».

يذكر أن لبنان يعاني من أزمات اقتصادية خانقة مع ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص حاد بالمحروقات

#متابعات - لبنان



انفـجـار صهريج محمل بالبنزين في لبنان بمنطقة عكار مع اصابات وحروق بليغة وانباء عن جثــث متفحمة.

يذكر ان لبنان تعاني من ازمات اقتصادية خانقة مع ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع اسعار المواد الغذائية ونقص حاد بالمحروقات. pic.twitter.com/Jz8iSVOgaU — Rasha Al Janabi (@JanabiRasha) August 15, 2021

وكتب شخص يدعى زين شيخ ناصر: «ما يحدث في لبنان Flag of Lebanon عبارة عن تراكمات أما عكار انفجار صهريج والقصة كلها تهريب بتهريب لأن الأسبوع الجاي الناس راح تاكل بعضا على لتر بنزين، وربنا يستر ويهدي الحال».

أزمة اقتصادية وسياسية

ويعاني البلد منذ أسابيع طويلة نقصاً في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، كما أن البلاد تشهد أيضا أزمة سياسية تتمثل في عدم القدرة حتى الآن على تشكيل حكومة.