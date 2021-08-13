تعرّف على أماكن شقق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

اهتمام كبير من آلاف المواطنين بمبادرة البنك المركزي التي أطلقها للتمويل العقاري بهدف الحصول على الشقة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة الماضية.

مبادرة البنك المركزي التمويل العقاري التي تم تنفيذها منذ أيام ونشر كراسة الشروط من أهم بنودها هو الفائدة في الحصول على شقة تمويل عقاري بفائدة 3% وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة.

«الوطن» ترصد مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لعام 2021، وفقا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، في بيان رسمي، بهدف دعم التمويل العقاري، وتم طرح كراسات شروط الحجز في الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل كاملة التشطيب، بالإضافة إلى شقق متاحة لمتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي لفكرة التمويل العقاري للشقق.

موعد التسليم

ومن المقرر تسليم شقق الإسكان المتوسط ومنخفضي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري خلال 36 شهرا.

أماكن الشقق

توجد الشقق السكنية التي تم طرحها في المرحلة الأولى بالمدن الجديدة وهي «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة، مدينة البداري بأسيوط، بورفؤاد».

القسط الشهري

عدد الأقساط الشهرية هي ربع سنوي أو شهري، على حسب اختيار العميل، وتبدأ من 600 جنيه لمنخفضي الدخل.

ومتوسط الدخل على حسب أسعار الشقق.

كراسات الشروط

وفي سياق متصل، قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، في تصريحات إعلامية بداية الأسبوع الماضي، إن مبادرة «سكن لكل المصريين» بدأت منذ الأحد الماضي وهي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس بفائدة 3% وتم بيع كراسات الشروط لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن عمليات حجز الوحدات، موضحة أن هذا الأسبوع بأكمله مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وأمامهم الفرصة حاليا لشراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الوحدات والمتواجدة بجميع مكاتب البريد المميكنة وأن سعرها 125 جنيها.