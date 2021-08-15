نتيجة الثانوية العامة 2021.. منح الحافز الرياضي لنحو 1000 طالب

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز الرياضي لتفوقهم الرياضي، بلغ نحو 1000 طالب وطالبة، لافتا إلى أنّ درجات الحافز الرياضي تضاف إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة 2021 طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي، التي تبيّن جدول درجات معين، وحال حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز، تضاف له الدرجة الأعلى فقط.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ جميع البطولات التي حصل بها الطلاب على درجات الحافز الرياضي محلية، وطبقا للقرار الوزاري المنظم للحافز الرياضي، يحصل الطالب الفائز ببطولات الجمهورية والاتحادات الرياضية، على 8 درجات للمركز الأول، و6 درجات للمركز الثاني، و5 للمركز الثالث، و3 درجات للمركز الرابع.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. شهادة تفوق رياضي للحاصلين على الحافز

وأشار المصدر، إلى أنّه طبقا للقرار الوزاري، فالطلاب الحاصلين على بطولات، أو على دورات رياضية، أثناء دراستهم بالسنة النهائية لمرحلة الثانوية العامة، يحصلون على شهادة التفوق الرياضي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي يكون موضحا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التي يستحقها، طبقًا لما ورد في المادة الأولى من القرار.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي ببطولات الجمهورية، وهي الألعاب الجماعية: «كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، والهوكي»، أما الألعاب الفردية فتتمثل في: «السباحة القصيرة، السباحة التوقيعية، الغطس، التنس الأرضي، تنس الطاولة، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، السلاح، الدراجات، المصارعة، الكاراتيه، الجودو، الملاكمة، وألعاب القوى».

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يوم الثلاثاء 17 أغسطس، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.