كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكدة أنه سيتم إعلان النتيجة، الثلاثاء المقبل، بالمجموع الكلي لكل طالب، وذلك على موقعها الرسمي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحوالي 3 ساعات، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات للمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تكشف عن نسب غير حقيقية للنجاح أو المؤشرات.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون يوم الثلاثاء المقبل، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي للكشف عن مؤشرات التنسيق للمرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم تخصيص رابطاً إلكترونيا يمكن الطلاب من خلال الحصول على النتيجة برقم الجلوس والدرجات في كل مادة.

«عبد العال»: عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يجب التركيز على الكليات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أكد الدكتور عنتر عبد العال، أستاذ التربية بجامعة سوهاج، أن نتيجة الثانوية تعتبر عنق الزجاجة بالنسة لأولياء الأمور، وهناك «فوبيا» من المجموع، مؤكدا أن هذا تقدير غير صحيح، مشددا على أنه يجب التركيز على الكليات التي تؤهل الطلاب لسوق العمل بشكل جيد.

وأضاف «عبد العال» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور عند إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، الوقوف بجوار الطلاب وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم أيا كان مجموعهم، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة أو قاع.

خبير تربوي: الدرجات الحرجة عند إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 تسبب فقدان الأمل

وتابع أستاذ التربية، أن الدرجات الحرجة، التي تفرق عن الكليات التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها «بحاجات بسيطة»، تسبب حالة كبيرة من الإحباط وفقدان الأمل والاكتئاب ويترتب على ذلك لجوء الطالب إلى الإدمان أو غيره، مؤكدا: «مش مهم الكلية المهم يكون الطالب بصحة نفسية جيدة تخليه يقدر يحقق نجاح في أي كلية».

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، طالب الدكتور عنتر عبد العال، أولياء الأمور بضرورة التفكير في الكليات التي تواكب احتياجات سوق العمل مثل كليات الذكاء الاصطناعي وكليات البايوتكنولوجي وغيرها من الكليات ذات التخصصات الدقيقة.