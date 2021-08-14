تعرف على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، الذي سيتم تخصيصه من قبل وزارة التربية والتعليم، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، بحسب ما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أنه سيتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 يوفر ترتيب الطالب في المواد الدراسية ومجموعه الكلي في جميع المواد، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الرابط عقب المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، مشددًا على ضرورة عدم الالتفات إلى أي معلومات غير رسمية بعيدة تماما عن وزارة التربية والتعليم.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، يوفر النتيجة برقم الجلوس، وكذلك ترتيب الطالب على دفعته، مشيرا إلى أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تمت إلكترونيا دون أي معوقات، والمؤشرات الأولية للنتيجة مطمئنة.

«الحزاوي»: عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يجب التفكير في الكليات التي تناسب قدرات الطالب

وفي سياق متصل، أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة إئتلاف أولياء أمور مصر، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بمثابة رسم الخطوط العريضة للمستقبل وثمرة تعب ومجهود طوال عام كامل، موضحة أنه يجب عدم النظر للثانوية العامة على أنها نهاية المطاف، فالنجاح في المستقبل ليس له علاقة بالمجموع وحده، فيجب على الأهل تجنب التعامل بعنف مع الأبناء بعد إعلان النتيجة لأن قد يؤدي إصابتهم بأمراض نفسية أو اللجوء للانتحار.

وأضافت «الحزاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور طي صفحة الثانوية العامة نهائيا والتفكير في المرحلة التالية والبحث عن أفضل الكليات والمعاهد وغيرها المناسبة للمجموع والميول والقدرات، فكلية القمة الحقيقية هي دخول الطالب الكلية المناسبة لقدراته، لافتة إلى أن هناك نماذج مشرفة كثيرة لم يحالفها الحظ في الالتحاق بكليات القمة، ولكنهم بالاجتهاد في الدراسة أثروا في المجتمع.