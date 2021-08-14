كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، مؤكداً أنه سيتم إعلان النتيجة يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مؤشرات التنسيق للجامعات للعام الدراسي الجديد 2021-2022 على هامش المؤتمر.

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب عقد المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في المؤتمر ونسب النجاح ومقارنتها بالأعوام الماضية، موضحاً أنه سيتم تخصيص رابط إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بسهولة.

«التعليم»: ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بترتيب الطالب في كل مادة

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يترتيب كل طالب على مستوى دفعته وترتيبه في كل مادة دراسية، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء نسب النجاح غير الحقيقة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات مطمئنة.

«ياسمين»: يجب على أولياء الأمور قبول نتيجة الثانوية العامة 2021 حتى لا يصاب الطلاب بالإحباط

وفي سياق متصل، أكدت ياسمين حلمي، خبيرة تربوية، أنه يجب على أولياء الأمور قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، تقديم الدعم والمساندة الكاملة للطلاب، وقبول النتيجة أياً كانت خاصة بالنسبة للطلاب التي كانت تأمل في مجموع مرتفع حتى لا يصابوا بحالة من الإحباط، موضحة أنه عقب إعلان النتيجة يجب مشاركة الطالب فرحته مهما كانت نتيجته ومساعدته على التأهيل لمرحلة تعليمية جديدة.

وأضافت «ياسمين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور مساعدة الطلاب في التأهيل للكلية حتى وإن كانت بعيدة عن رغبتهم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، مشددة على ضرورة ذكر نماذج مبشرة ومشجعة لأبنائهم: «نماذج لناس جابت مجموع قليل في الثانوية العامة وحققت نجاحات قوية في الكلية وكانت بعيدة عن رغبتهم».