«التموين» تنفي زيادة أسعار المكرونة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الحبوب، يؤكد استمرار التزام الغرفة بتوريد المكرونة للوزارة وهيئة السلع الغذائية دون أي زيادة في أسعارها المتعاقد عليها مسبقا، وذلك ضمن استمرار طرح «المكرونة» ضمن السلع التموينية، التي يبلغ عددها ما يقرب من 28 سلعة متاحة للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين والبالغ عددها 63 مليون مواطن على مستوى الجمهورية مستحق للدعم.

ويأتي تقرير اتحاد الصناعات عقب ارتفاع تكاليف إنتاج صناعة المكرونة، إلا أن التقرير الذي أرسله الاتحاد إلى وزارة التموين أكد استمرار توريدها دون زيادة في سعرها.

سعر المكرونة ثابت عند 8 جنيهات للكيلو جرام

من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير سلعة المكرونة في جميع منافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، بنفس السعر دون أي زيادة، حيث يتم بيع كيس المكرونة الذي يزن 1 كيلو جرام بمبلغ 8 جنيهات للمواطن، وكيس المكرونة الذي يزن 500 جرام بمبلغ 4 جنيهات.

وأكدت الوزارة، أن أسعار المكرونة المتوافرة في منافذ الوزارة والبالغة 38 ألف منفذ علة مستوى الجمهورية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بقيمة 20%، مشيرة إلى توافر مخزون استراتيجي لدى هيئة السلع التموينية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر.

توريد 350 ألف طن مكرونة

وأشار التقرير الذي تلقته الوزارة، إلى أنه مؤخرا تم توريد ما يقرب من 350 ألف طن مكرونة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بنفس الأسعار القديمة دون أي تكلفة إضافية، لافتًا تحمل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات تكاليف زيادة إنتاج المكرونة، وذلك تيسيرا على المواطنين من أجل تخفيف الأعباء عليهم.

وأضح تقرير اتحاد الصناعات المرسل إلى وزارة التموين، أن الاتحاد سيظل في الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين؛ لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة؛ لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين بجانب العديد من السلع الأخرى التي تطرحها وزارة التموين ضمن الحصص والمقررات التموينية التي يتم ضخها شهريا لمنافذ الوزارة.