«التموين» تصرف 75% من مقررات شهر أغسطس دون زيادة في أسعار السلع

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ نسب صرف المقررات التموينة لشهر أغسطس تعدت الـ75% من إجمالي الصرف المستحق، وذلك مع مرور منتصف الشهر فقط، مؤكّدة ثبات أسعار سلع التموين دون زيادة.

توجيهات من وزير التموين بتتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بالمحافظات بتسيير حملات رقابية وتفتيشية يومية على منافذ صرف السلع والبالغ عددها 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، للتأكّد من بيع السلع للمواطنين بالأسعار المعلن عنها دون التلاعب في الدعم المقدم للمواطن المقيد على بطاقات التموين.

وتلقى وزير التموين، تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركتي العامة لتجارة الجملة والمصرية لتجارة الجملة، يؤكّد انتظام صرف السلع التموينية لشهر أغسطس، مع توافر 28 سلعة في جميع منافذ التموين على مستوى المحافظات.

صرف مقررات أغسطس مستمر دون زيادة في أسعار السلع

وأوضح التقرير، الذي تلقاه وزير التموين من الشركتين العامة والمصرية أنَّ صرف مقررات شهر أغسطس مستمر بشكل طبيعي دون زيادة في أسعار أي من السلع التموينية والبالغ عددها 28 سلعة.

وأكّد تقرير الشركة القابضة، أنَّ شركتي الجملة تضخ يوميًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية لجميع منافذ صرف التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الإستهلاكية، حيث يتمّ ضخ يوميا الآتي:

كميات السلع التي يتمّ ضخها يوميا لمنافذ الصرف

- 4 ألاف طن سكر.

‏‏- 3 ألاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة لتر والعبوة زنة 800 ‏ملي جرام.

- 1000 طن أرز.

- 1000 طن مكرونة.

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ كل السلع الغذائية التي تباع في منافذ صرف السلع، تباع بأسعار مخفضة وتقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%.