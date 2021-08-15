رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل مستشار مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

استقبل الدكتور عبد العزيـز قنصوه، رئيس جامعـة الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتور صلاح الدين الجعفري مستشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، حيث بحثا سبل التعاون لتوسيع نطاق تنفيذ حملة «نبضات» لعلاج قلوب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وإجراء حوالي 100 عملية بالمجان لقلوب الأطفال.

تعاون بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة آل مكتوم داخل المستشفيات

من جانبه، رحب الدكتور قنصوه بالتعاون مع مؤسسة آل مكتوم في تنفيذ هذا الهدف الإنساني، ورفع الألم والمعاناة عن هؤلاء الأطفال وأسرهم، ولفت إلى أن الجامعة تستهدف الوصول لإنشاء نموذج متكامل بالمستشفيات الجامعية للرعاية والإدارة الصحية المستدامة، وذلك بتكلفة 500 مليون جنيه، يتم تدبير جزء منها من مخصصات الموازنة العامة للدولة، وجزء آخر من الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر ويتم تخصيصها لأعمال التطوير والصيانة بالمستشفيات، وجزء ثالث عن طريق التبرعات والمنح التي تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال منظمات المجتمع المدني، والأجهزة المعنية بالدولة، بهدف تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري مجاناً أو بأقل تكلفة.

وأشار «الجعفري»، إلى أن هذه الحملة ترعاها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، والتي قامت بتنفيذ حملات طبية بالعديد من الدول العربية والافريقية، وتدعم العديد من المشروعات التنموية والخيرية والإنسانية الأخرى فس مصر، كما ترعى المهرجان الدولي للأم المثالية والذى يعد من أكبر المهرجانات في الوطن العربي.