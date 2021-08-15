مستقر للأسبوع الثاني.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقرارا للأسبوع الثاني على التوالي في كافة البنوك وشركات الصرافة؛ ليباع في البنك المركزي بـ15.74 جنيها مقابل 15.65 جنيه للشراء.

أعلى سعر للدولار

سجلت بنوك «الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي»، اليوم الأحد 15 أغسطس، أعلى سعر في قائمة البنوك بيعا وشراء للدولار، ليسجل 15.75 جنيه لبيع في مقابل 15.67 للشراء.

أقل سعر للدولار

سجلت بنوك «مصر، الأهلي المصري، الأهلي المتحد، الإسكندرية» أقل سعر لبيع وشراء الدولار اليوم، ليباع بـ15.73 مقابل 15.63جنيه للشراء.

يذكر أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قد سجل في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، دبى الوطني، التعمير والاسكان»، سعر 15.75جنيه للبيع و15.66 جنيه للشراء.

كما سجل في «كريدى اجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف الخليجي، مصر إيران للتنمية، السويس، المصرف المتحد، عودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع و15.65جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الجنيه مقابل اليورو: سجل الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الأحد 15 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.51 جنيه في بنك «hsbc».

سعر الجنيه مقابل الاستراليني: سجل الجنيه المصري مقابل الاسترالينى اليوم الأحد 15 أغسطس، أعلى سعر للشراء بسعر 21.71 جنيه.

أسعار العملات العربية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء اليوم الأحد 15 أغسطس في بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، hsbc».

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 4.26 جنيه، اليوم الأحد 15 أغسطس، في بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، hsbc».