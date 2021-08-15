الأول مكرر على الثانوية الأزهرية: عاوز أدخل طب عسكري (فيديو)

قال محمود السيد محمود، الأول مكرر على الثانوية الأزهرية بالشعبة العلمية والحاصل على 100% إنّه تمنى من الله أن يحصل على الدرجة النهائية، ويكون الأولى على مستوى الجمهورية، متابعا: «كل ما كنت بدخل مادة وأحل، بحس إن حلمي بيتحقق، وكنت بقول بعد كل مادة ربنا يقدرني على المادة اللي بعدها والحمد لله ربنا وفقني».

لما عرفت فرحت وكان عندي رهبة

وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة DMC، أنّه تلقى مكاملة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأه خلاله بحصوله على المركز الأول مكرر 100%: «حسيت بفرحة وخوف ورهبة، شيخ الأزهر يكلمني بنفسه، وبارك لوالدي ووالدتي، وكمان أهلي والعيلة وأهالي العزبة محدش سابني كأني ابنهم وفرحولي فرح كبير».

أرغب في الالتحاق بكلية الطب العسكري

وتابع الأول على الثانوية الأزهرية أنّه يرغب في الالتحاق بكلية الطب العسكري بعد إتمامه مرحلة الثانوية الأزهرية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، يوم الثلاثاء 17 أغسطس

أما بالنسبة للثانوية العامة، صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بأنّه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بعد غد الثلاثاء 17 أغسطس، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوضيح إجراءات التظلم على التصحيح الإلكتروني، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

من جانبه، حذّر السيد عطا، المشرف على التنسيق، طلاب الثانوية العامة 2021، من الكيانات للتعليم الجامعي الوهمية خلال الفترة المقبلة، أثناء التنسيق، حيث أعلنت الوزارة الفترة الماضية، أسماء الكليات والجامعات والأكاديميات المعتمدة من قبلها.