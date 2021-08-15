طالبان تصدر عفوا عاما عن القوات الحكومة وتطلب تسليم كابول سلميا

أعلنت حركة طالبان في بيان، أنها تريد انتقالا سلميا للسلطة في العاصمة كابول، مشيرة الى أنها أمرت قواتها بعدم اقتحام المدينة بالقوة.

وقالت الحركة في بيان حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنها حظرت أي عمليات انتقام سواء ضد العسكريين أو المدنيين.

وأعلنت الحركة الأفغانية أنها اصدرت عفوا عاما عن القوات الحكومية وطوت صفحة الماضي.

ودعت الحركة، السكان إلى عدم النزوح، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود ممرات آمنة كما طلبت من النساء والسكان البقاء في أماكن آمنة.

ودعت الحركة أصحاب المحال والبنوك والمستثمرين بعدم القلق على أموالهم، مضيفة أنهم ستوفر الحماية الكاملة لهم على حد زعمها.