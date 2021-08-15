لقاء سويدان تطرح «سينجل» و«دويتو غنائي» قريبا

عام 2009 طرحت الفنانة لقاء سويدان، ألبومها الغنائي الأول بعنوان «فرحة حياتي»، والذي تضمن نحو 10 أغنيات منها «إوعدني نعيش، أحلى بنات، كان بيتسلى، شوية وقت»، ولكن لم تستمر طويلًأ في مجال الغناء الذي ابتعدت عنه تدريجيًا، وأرجعت ذلك وفقًا لتصريحاتها لـ«الوطن»، إلى الكسل «أنا من الناس الكسولة شوية، عملت ألبوم وبعدها كسلّت، لكن هناك استعادة لنشاطي الفني من جديد».

لقاء سويدان: ابتعدت عن الغناء فترة بسبب «الكسل»

وكشفت لقاء سويدان، عن استعدادها لطرح أغنية سينجل قريبًا ودويتو غنائي دون الكشف عن تفاصيل، «مش هقول تفاصيل أكتر من كده، الموضوع في إطار التحضير، الفترة الجاية مهمة بالنسبة لي وبها نشاط كبير».

لقاء سويدان تلعب شخصية «جليلة العالمة» في مسرحية سيد درويش: رقص وغنا ومزيكا

وحققت الفنانة لقاء سويدان نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتها في المواسم الثلاثة لمسرحية سيد درويش، حيث جسّدت شخصية «جليلة العالمة» التي عشقها فنان الشعب وتزوجها، وقدمت عددًا من الاستعراضات على خشبة المسرح، بمشاركة الفنان ميدو عادل، الذي لعب دور «سيد درويش»، بالإضافة لتقديم عدد من الأغنيات منها «أهو ده اللي صار، يا عشاق النبي، اقرأ يا سي فقاعة، قوم يامصر، طلعت يامحلا نورها».

وشارك في مسرحية «سيد درويش» عدد من النجوم لقاء سويدان، ميدو عادل، رشا سامي، سيد جبر، إخراج أشرف عزب، تأليف سيد إبراهيم، وتحكي المسرحية بطريقة غنائية استعراضية قصة ابن الأسكندرية فنان الشعب سيد درويش، والتي جمعت بين الصعود والمعاناة والوفاة المبكرة وهو في سن الشباب بالتزامن مع يوم عودة الزعيم سعد زغلول من المنفى عام 1923.