كاتب أمريكي: بعد انسحاب واشنطن.. أفغانستان تنهار مثل فيتنام

قال المحلل الأمريكي تيد كاربنتر، إن أي أمريكي شاهد انهيار حكومة جنوب فيتنام خلال الأشهر الأولى من عام 1975، يعاني من إحساس حاد بالذنب بشأن هجوم حركة طالبان الأخير في أفغانستان، فقوات الحكومة الأفغانية تترنح منذ أن بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها قبل بضعة أسابيع، وسقطت تسع عواصم إقليمية والعديد من عواصم المقاطعات في أيدي مقاتلي طالبان، التي تسيطر حاليًا على ما لا يقل عن ثلثي أفغانستان، وهذه النسبة ترتفع بسرعة.

وتابع «كاربنتر» في مقال له بمجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، أن احتمالات نجاح طالبان في إخضاع أفغانستان بأكملها أفضل من أي وقت مضى منذ التدخل العسكري الأمريكي في آواخر عام 2001، وذلك على الرغم من أن وحدات طالبان حققت مكاسب ثابتة على الأرض خلال آواخر التسعينيات، إلا أن هذا الهجوم توقف في النهاية عندما نجح الطاجيك والأوزبك والجماعات العرقية الأخرى في الشمال في صد الفصيل الذي يهيمن عليه البشتون، لكن الوضع مختلف هذه المرة بشكل كبير، فقد قامت قوات طالبان بالفعل بغارات كبيرة في الشمال؛ حيث تقع غالبية عواصم المقاطعات التي تم الاستيلاء عليها حديثًا في تلك المنطقة، ونتيجة لذلك، لا يوجد حاجز جغرافي أمام غزو طالبان الكامل، بينما تسيطر حكومة كابول الآن فقط على مساحة متواضعة من الأراضي المحيطة بالعاصمة ، إلى جانب الجيوب المعزولة في أماكن أخرى من البلاد، ومثل هذا الوضع هو بطبيعته لا يمكن تحمله عسكريا.

وأضاف الكاتب، أنه من المؤكد أنه حتى قبل أن يقرر الرئيس جو بايدن إنهاء المهمة الأمريكية في أفغانستان بعد ما يقرب من عقدين محبطين طويلين، حذر المدافعون عن الوضع الراهن من أن الانسحاب سيؤدي إلى مأساة إنسانية، فهم يواصلون تلك الحملة الدعائية ويركزون على فئات شبه أكيدة من الضحايا، مثل المترجمون والمواطنون الأفغان الآخرين الذين تعاونوا مع قوات الاحتلال الأمريكية، ونساء أفغانستان.

ويُرجح أن يُسجن أعضاء المجموعة الأولى، وستعود النساء إلى وضع من الدرجة الثانية يتسم بالكدح العام في العصور الوسطى، والحرمان المنهجي من التعليم ، والزواج القسري.