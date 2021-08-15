الأول على الثانوية الأزهرية: أمي لم تصدق أن شيخ الأزهر يتصل بينا وعايز يكلمني

قال أحمد محمد جمال سليمان الأول على الثانوية الأزهرية شعبة العلمي، الحاصل على 100%، إن والدته أول من عرف بنجاحه، وحصوله على المركز الأول، بمجموع 100%، وهي من تلقت المكالمة من شيخ الأزهر، «مكانتش مصدقة من كتر الفرحة، وجت ندهتلي ومكنتش مصدق بردو من الفرحة، وفرحتي مقدرش أوصفها والله إنه شيخ الأزهر بنفسه بيكلمني»، مؤكدا أنه منذ بداية العام كان يرغب في أن يكون من الأوائل، وفي النهاية وفقه الله لتحقيق هذه الأمنية.

أرغب في الإلتحاق بكلية الطب البشري

وأضاف الأول على الثانوية الأزهرية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، أنه يرغب في الإلتحاق بكلية الطب البشري.

وكيل الأزهر الشريف يعتمد نتيجة الثانوية

أعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، نيابة عن شيخ الأزهر أحمد الطيب، وينظم الأزهر مؤتمر صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، وأسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

السيسي يوجه رسالة طمأنة إلى طلاب الثانوية العامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجَّه أمس، رسالة مهمة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلا: «حرصنا على أن يهدف التطوير إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أولادنا، كيف للمجتمع أن يتصور أن الدولة يمكن أن تعمل ضد مصلحة ناسها؟»، مضيفا: «إحنا بناخد أعلى الدرجات في كلية الطب ولو الدرجات دي انخفضت مش معناه أنه ليس له مكان.. لأ له مكان».

وأضاف الرئيس، «الطالب لو جاب 90% هيدخل طب.. إحنا بناخد أعلى درجات، ولو قولت مش معناه إنه ملوش مكان ليه مكان، والدكتور طارق شوقي ووزير التعليم العالي هيتكلموا في الموضوع دا».