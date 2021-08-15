يبحث الكثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية الأزهرية، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، لاسيما وأن النتيجة ستظهر خلال ساعات، عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، لها، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وسيجري طرح النتيجة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 والخاصة بـ الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، فور الإعلان الرسمي مباشرة بعد ظهر اليوم في مؤتمر صحفي.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.

الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

وللدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، يجب اتباع عدة خطوات، أولها الدخول إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا، بعدها اختيار تبويب طالب، وبعد الوصول للصفحة الرئيسية، اختيار نتائج الامتحانات من الخيارات المقدمة، ويكون أول خيار، بعدها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ثم البحث للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية 2021

وأدى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، منهم 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى الجمهورية، وينتظرون إعلان نتيجة الثانوية العامة ويبحثون عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، للتمكن من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

شيخ الأزهر يهنيء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالات هاتفية، أمس، بأوائل الثانوية الأزهرية شعبة العلمي والأدبي، هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم، وتقدم بالشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، ومن جانبهم عبر الطلاب عن سعادتهم البلغة بسماع صوت شيخ الأزهر، مؤكدين أنه أفضل تكريم بالنسبة لهم.