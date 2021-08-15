بعد قليل.. نظر استئناف النيابة على براءة سما المصري في سب ريهام سعيد

تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة الفنانة الاستعراضية سما المصري، في قضية اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد.

براءة سما المصري

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت في وقت سابق، ببراءة سما المصري في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

إساءة استعمال أجهزة الاتصالات

وجاء أمر إحالة سما المصري للمحكمة الاقتصادية في قضية جديدة، حيث تم اتهامها بإزعاج ومضايقة المجني عليهما الإعلامية ريهام عمرو عصمت، ومدير أعمالها خالد الصواف السيد، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

ألفاظ خادشة

كما شمل أمر الإحالة، أن «المصري» أسندت للمجني عليهما أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارهما عند بني وطنهما، وذلك بأن أرسلت إليها ألفاظ وعبارات خادشة للشرف والحياء، عبر هاتفيهما على أحد تطبيقات موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب» على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدمت حسابًا خاصًا بتطبيق «واتس آب» على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب جريمتها محل الوصف.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق، إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية في القضية التى تحمل رقم 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية؛ لاتهامها بنشر مقاطع مرئية مصورة وصور خادشة للحياة العام عبر حسابات شخصية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبت لها ارتكاب جرائم التعدي على قيم المجتمع ومبادئه، ونشر صور وفيديوهات عارية ومخلة بالآداب العامة للتربح منها، وجرت التحقيقات معها، بعد القبض عليها من منطقة الهرم، في أبريل العام الماضي.