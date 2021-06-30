حقيقة الإفراج عن سما المصري.. عليها حكم نهائي

أصدرت المحكمة الاقتصادية، قرارًا بإخلاء سبيل الراقصة الاستعراضية سما المصري في القضية المتهمة فيها بسب وقذف رئيس مرتضى منصور نادي الزمالك المعزول، وقررت المحكمة تأجيل دعوى الرئيس المعزول ضدها لجلسة 14 يوليو المقبل، لكن بالرغم من صدور قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة، فإنها لن تغادر محبسها لصدور أحكام قضائية بحقها في من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، بحبسها عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، كما أنه تم الحكم عليها بقضية جديدة بالحبس سنة، كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 6 أشهر بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

عقوبة نهائية على سما المصري

وقال مصدر قضائي إن سما تقضي عقوبة نهائية بالسجن لمدة سنتين في قضية التحريض على الفسق والفجور، وعقوبة أخرى لمدة 6 أشهر في قضية أخرى مقامة من الإعلامية ريهام سعيد، وهذه الأحكام ليس لها علاقة بقرار إخلاء سبيلها في قضية سب رئيس الزمالك المعزول.

أحكام نهائية ضد سما

وتواصل محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، محاكمة سما المصري وقررت تأجيل استئناف النيابة على براءتها، من اتهامها في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بسبها وقذفها وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 15 أغسطس المقبل، وهذه القضية هي الثالثة المقامة من ريهام ضد سما، حيث أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية، وبينت التحقيقات أن المتهمة تعمدت إزعاج ريهام ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف.

دعاوى رئيس الزمالك المعزول ضد سما

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما، بحسب محاميها أشرف ناجي، وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكالها على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.