حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقرية بني مر في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة، والعمل على تحسين مستوى النظافة والبيئة بمراكز وقرى المحافظة.

ووجه سعد بتنفيذ حملات النظافة على مدار اليوم ورفع القمامة من أماكن تجميعها خلال الفترتين الصباحية والمسائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية في تكثيف تلك الحملات وتشجير الشوارع والميادين بالقرى وتنظيم ندوات ولقاءات توعوية للمواطنين في هذا الشأن، لافتاً إلى تنظيم حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح.

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه جرى تنظيم سلسلة حملات للنظافة والتوعية والتشجير بمدن ومراكز وقرى المحافظة تحت شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة"، لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين

وفى سياق متصل، جرى تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بقرية بني مر التابعة للوحدة المحلية بمركز الفتح تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة عمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بالشوارع، إلى جانب رفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع.

يذكر أن الحملة قد شارك بها كلا من الدكتور نور فرج استشاري البرنامج الوطني وإيمان حسين رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة، وهالة فرغلي مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة ومحمد هاشم رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزي نائب رئيس مركز ومدينة الفتح ومدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بالقرية ومسئولي الجمعية الشريكة وجاري استكمال سلسلة من الحملات في كل مكان داخل مدن وقرى ومراكز المحاظة لخدمة البيئة والمجتمع.