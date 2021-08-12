محافظ أسيوط يتفقد تجهيز مقر مركز معلومات شبكات المرافق بحى غرب

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تجهيز المقر الجديد لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بحي غرب، اليوم، كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس عبدالحكيم عبدالله، وكيل وزارة الإسكان، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، والمهندسة رانيا مجدي، مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

بدأ المحافظ زيارته للمقر الجديد بتفقد الأعمال والتشطيبات النهائية للمقر بالدور الثاني، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال وتسليم المقر ليبدأ العمل به معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المركز وبدء العمل الفعلي به على أرض الواقع بحيث يضمن استمرارية تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكفاءة وبطريقة سهلة وميسرة.

وأوضح أن مركز معلومات شبكات المرافق يساعد في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية ومشروعات البنية الأساسية كـ«الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي»، على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية، وذلك للحد من أعمال الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على المرافق تحت الأرض وإصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.

المحافظ يوجه بضرورة تلافي كافة الملاحظات في الأعمال

ووجه المحافظ إلى ضرورة تلافى كافة الملاحظات في الأعمال وفقًا للخطة الزمنية للأعمال وبالجودة المطلوبة وفقًا للشروط والمواصفات الفنية حتى يتثنى نقل مركز معلومات شبكات المرافق لمقره الجديد وبدء العمل به.

وأشادت المهندسة رانيا مجدي بدور محافظ أسيوط واهتمامه بإنشاء وتفعيل مركز متكامل لمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة، وهو ما يظهر جلياً في تحقيق عدد من الاجراءات والخطوات الجادة والسريعة في إنشاء المركز خلال الفترة الماضية، من بينها تخصيص مقر للمركز بمبنى حي غرب الجديد الجاري تشطيبه والانتهاء منه بمنطقة الخضرية بحى غرب بالقرار رقم 8 لسنة 2020 .

تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه كمنحة من وزارة التعاون الدولي

وأشارت إلى تخصيص مبلغ 3 ملايين جنيه مقدمة كمنحة من وزارة التعاون الدولي مشيرة إلى التعاون مع هيئات ومؤسسات حكومية وغير حكومية، حيث سيتم توريد عدد من الأجهزة من بينها «رادار أرضي بعمق 8 أمتار، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات»، من قبَل الهيئة العربية للتصنيع بالإضافة إلى أجهزة حاسب آلي وأخرى مكتبية، مضيفة أن المحافظة ستقوم بدعم وتوفير باقي الأجهزة والمعدات اللازمة تمهيدًا لتشغيل المرحلة الأولى لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية في أقرب وقت.