دعم مراكز وأحياء أسيوط بحاويات ومكابس لرفع القمامة من الشوارع

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعم المراكز والأحياء بالمحافظة بـ112 حاوية و3 مكابس، لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين، ضمن خطة النظافة التى يُجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي، ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى دعم منظومة النظافة بمركز منفلوط وحي شرق بـ112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين، فضلًا عن الاستعانة بـ24 سيارة شفط أتربة تم توزيعها على المراكز والأحياء، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف المهم، مؤكدًا متابعته المستمرة للحملات التي تتم بأحياء ومراكز المحافظة.

كما أعلن محافظ أسيوط، مواصلة حملات تعقيم وتطهير دور العبادة والمنشآت الخدمية ومحطات قطار السكة الحديد والمواقف، ضمن عمليات التطهير والتعقيم الشاملة التي تقوم بها المحافظة بشكل يومي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، واصلت رئاسة حي غرب مدينة أسيوط، تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي حملة تطهير وتعقيم لدور العبادة، تزامناً مع الحملات المكثفة بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وأبنوب وباقي المدن والأحياء.

كما استهدفت حملات التطهير محطات السكة الحديدية ومواقف الأتوبيس والمواقف العامة، وبعض المنشآت الحكومية بدائرة حي غرب، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية التطهير والتعقيم المستمر، والالتزام بالنظافة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونظمت رئاسة حي غرب بالتعاون مع جمعية «وطن واحد»، برئاسة الدكتورة شيماء عبد الرازق، ندوة تثقيفية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة المجتمعية من قبل المواطنين، للحفاظ على نظافة الحي، والارتقاء بالمنشآت العامة، من حيث النظافة وكتابة عبارات التوعية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدارس والشوارع.