المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية.. بينها «جودة المطبخ والطعام»

بدأت لجان وزارة السياحة والآثار، إجراءات التفتيش على المنشآت الفندقية بجميع محافظات الجمهورية، لمراجعة مدى التزامها بتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية، الذي بدأ العمل به حالياً.

معايير جديدة لتصنيف الفنادق ومساواتها بنظيرتها العالمية

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنّ لجان وزارة السياحة بدأت شهر يوليو الماضي، إجراءات مراجعة المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة، وجرى منح الفنادق التي التزمت بتطبيق المعايير الجديدة درجة النجومية التي تستحقها وفقاً للتصنيف الجديد، ومنح الفنادق التي لم تلتزم بتطبيق تلك المعايير مهلة لتوفيق أوضاعها قبل تخفيض درجة النجومية الخاصة بها لدرجة أقل.

المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية hc، تهدف لوصول الفنادق المصرية إلى مستوى عالمي، من خلال تطبيق عدد من المعايير والضوابط التي وُضعت بواسطة وزارة السياحة والآثار ومنظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بحيث يصل مستوى تصنيف الفندق من النجومية، سواء 3 أو 4 أو 5 نجوم لمثل نظيره في دول العالم المتقدمة سياحياً، فضلاً عن أنّ تطبيق المعايير يضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة للنزلاء أثناء وجودهم بالفندق.

ولفت إلى أنّ المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية، تشمل العديد من النقاط الخاصة بالفندق، مثل مراعاة الوضع البيئي للفندق، ومدى قابلية الفنادق لتطبيق السياحة الخضراء أو الصديقة للبيئة، فضلا عن وجود المساحات الخضراء بالمنشآت الفندقية، وجودة البنية التحتية للفندق، وجودة المطبخ والطعام المقدم للنزلاء، وقياس جودة الخدمات المقدمة للنزيل، ومكان إقامة العاملين بالفندق ومستواه، ومدى توافر خدمات السياحة الميسّرة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال، وغيرها من الضوابط التي تهدف للارتقاء بمستوى الفنادق المصرية.

وأوضح "عاقل" أنّه بعد بدء تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق السياحية خلال الفترة الحالية وقرب تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، بداية من نوفمبر المقبل، تبدأ الفنادق المصرية مرحلة جديدة ترتفع فيها مستوى الخدمة المقدمة للنزيل، إلى أعلى درجاتها، مما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.