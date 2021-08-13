«ديسكو» للأطفال ورقصات رومانسية للكبار لتنشيط السياحة بفنادق الغردقة

تبحث فنادق الغردقة دائمًا عن كل ما هو جديد لجذب السائحين، وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، حيث أعدت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة «ديسكو» مخصص للأطفال، وذلك على حمامات السباحة، على أن يكون نهارًا، على أنغام الموسيقى والأغاني الغربية والشرقية، وتعليم فنون مختلفة من الرقصات الأوروبية، بمعرفة فرق «الأنيميشن» المخصصة فقط للأطفال، وخلق جو ترفيهي لإنعاش السياحة على شواطئ الغردقة.

يقول حسني شوقي، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إن الفنادق دائمًا تبحث عن متعة وسعادة النزلاء، خاصة مع توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ الغردقة، فتم ابتكار حفلات ديسكو للأطفال بمعرفة فرق «أنيميشن» للرقص مع الأطفال على أنغام الموسيقى، وتعلم حركات رقص أوروبية، كما يتم تنظيم مسابقات ترفيهية وتوزيع هدايا وذلك على حمامات السباحة منذ الصباح وحتى الساعة الخامسة مساء موعد غلق حمامات السباحة وذلك في جو ترفيهي.

وأفاد شوقي، في حديثه لـ«الوطن» أن الفكرة جاءت للترفيه على الأطفال، وفي نفس الوقت تلقى قبولًا لدى الكبار، وذلك لانشغال أطفالهم طوال الوقت داخل الديسكو المخصص لهم، وبالتالي يستمتع الكبار بما يريدون في ظل انشغال أطفالهم.

وأضاف محمد حمدي، مدير فندق سياحي بالغردقة، أن الفنادق تحرص دائمًا على إضافة جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية، حيث تم إعداد تورتة لكل زوجين والاحتفال بهم بإعداد رقصة رومانسية على موسيقى هادئة، وإعداد كوشة وتورتة لالتقاط الصور التذكارية، ما يلقى قبول وإعجاب السائحين، ويسهم في تنشيط السياحة.

من جانبه، أشار سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق دائمًا ما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية، تزامنًا مع إجازة الصيف وتوافد الآلاف من المواطنين على الفنادق والمنتجعات السياحية، ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق إلى 70 بالمائة وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، وأعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد، تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية وانتعاش السياحة الخارجية.