افتتاح معرض الكتاب الدولي بمكتبة الإسكندرية غدا

ينطلق، غداً الاثنين، المعرض الدولي للكتاب، في نسخته السادسة عشر بمكتبة الإسكندرية، وذلك حتى يوم الاثنين 30 أغسطس 2021، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وبمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية.

افتتاح معرض مكتبة الإسكندرية

وتفتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، معرض الكتاب في مكتبة الإسكندرية، في الساعة الثانية ظهراً بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، وذلك للإعلان عن إطلاق الدورة الجديدة لمعرض الكتاب داخل مكتبة الإسكندرية.

ودعا الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة في المعرض الذي تنظمه المكتبة سنويًا، وتشارك فيه كبرى دور النشر المصرية والعربية، حيث شارك في الدورة السابقة حوالي 55 دار نشر مصرية وعربية داخل المكتبة فقط، إضافة إلى إقامة ما يقرب من 160 فعالية ثقافية على هامش المعرض.

معرض الكتاب داخل مكتبة الإسكندرية 2021

يُذكر أن المعرض يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، حيث قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

ويتناول البرنامج الثقافي لهذا العام عددًا من الندوات واللقاءات المختلفة مع مفكرين ومثقفين من مصر والعالم العربي.