الأحد.. وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 29 لـ«مهرجان القلعة»

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية فى الثامنة مساء بعد غد الأحد 15 أغسطس، فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، حيث يقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 31 حفلا متنوعا تقام تحت إشراف البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه برئاسة الدكتور خالد داغر على مدار 16 يوما.

وتبدأ مراسم حفل الافتتاح علي مسرح المحكي الذي يتميز بشباب المبدعين في مختلف مجالات الموسيقي بمجموعة دار الأوبرا لموسيقى الحجرة، حيث تقدم مقتطفات للموسيقار العالمي فيفالدي بعنوان الفصول الأربعة لـ«ڤيڤالدي»، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمة تعلن خلالها اطلاق الفعاليات بعدها تكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وآخرين شاركوا فى تحقيق نجاح المهرجان عبر دوراته المتتالية وهم: عازف البيانو عمرو سليم.

كما تشمل الأسماء: المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد، رئيس الادارة المركزية لشنؤن رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط واسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد.

ثم يقدم المهرجان أول مصري وعربي يصل إلي برنامج المسابقات الشهير أمريكان جوت تالنت عازف الريكوردر الشاب مدحت ممدوح ويختتم حفل الافتتاح ثنائى الفيولينة والبيانو فؤاد ومنيب بمصاحبة اوركسترا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو جورج قلتة، حيث يقدمان مجموعة من أعمالها الخاصة منها: العاصفة، ضائع، موعد مع الغروب، نوستالچيا إن بلو، للروح، مناجاة، جزيرة، روزيتا، طريق وفقط فى الذاكرة وضحكة.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال.

ومن النجوم أيضا: مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.