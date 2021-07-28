الفقي: مكتبة الإسكندرية تشارك الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تتهيأ لعملية بناء حقيقي في مؤسساتها المختلفة، معتبراً أن مكتبة الإسكندرية تُعد شريكاً أساسياً فيما يجري، وشدد مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على أن المكتبة تشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما بشر به في بناء الجمهورية الجديدة، التي لن تقوم إلا بجهدنا جميعاً، وأن المكتبة تقف وراء أي فكر نهضوي وإنمائي.

الفقي: مصر تعرضت لتصحر فكري وتجريف عقلي

وأضاف الفقي، خلال كلمته الافتتاحية لملتقى «مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجاً»، الذي يناقش الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة، أن مصر تعرضت لتصحر فكري وتجريف عقلي، بحكم عوامل التاريخ والجغرافيا ودور مصر في المنطقة، مؤكداً أنه جاء الوقت لنفكر في استعادة هذا الدور.

الفقي: الجمهورية الجديدة لها بعدان

وأكد أن الجمهورية الجديدة لها بعدان، أولهما مؤسسي وثانيهما فلسفي، وأوضح أن البعد المؤسسي ينطوي على دعم المؤسسات لتنهض بمسئوليتها على النحو الذي نتطلع له جميعاً، أما الجانب الفلسفي فيعكف عليه الأدباء والمفكرون والشعراء، لتشكيل المكون العقلي الذي يقود القاطرة نحو التطوير والتنمية.

الفقي: الجمهورية الجديدة تتخلص من منظومة بالية من القيم والتقاليد

وشدد الفقي على ارتباط الجمهورية الجديدة بفكرة التحول الاجتماعي، مؤكداً أهمية الخلاص من منظومة بالية من القيم والتقاليد، والاتجاه نحو تفكير علمي تنموي جديد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها.