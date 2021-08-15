أسعار المانجو في الأسواق وموعد انتهاء عرضها، أمر يشغل بال الكثيرين، سواء عشاقها أو السيدات اللاتي يحرصن على تخزين كميات كبيرة منها لتناولها على فترات بعد انتهاء موسمها.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع جريدة «الوطن» لقرائه أسعار المانجو في الأسواق وموعد انتهائها، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تفدمها الجريدة على مدار الساعة.

أسعار المانجو في الأسواق وموعد انتهاءها

وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، فإنّ كيلو المانجو فص سجل نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا.

وعن سعر المانجو الهندي فسجل 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

أما عن موعد انتهاء طرح المانجو بالأسواق، فأكد رمضان محمود، فكهاني بسوق سليمان جوهر بحي الدقي، أنها كل عام تختفي في نهاية سبتمبر بداية أكتوبر وأن أفضل وقت للتخزين هو منتصف أغسطس وحتى مطلع سبتمبر المقبل.

أسعار باقي الفاكهة في أسواق مصر

وشهدت أسعار الفاكهة في الأسواق والشوادر حالة من الاستقرار النسبي في الأنواع كافة، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 12 و20 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو التفاح البلدي إلى 15 جنيهًا، والأمريكاني سجل نحو 35 جنيهًا، واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم عند 15 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 12 و18 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات و7 جنيهات، بينما تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا، كما تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 15 و20 جنيهًا.

وسجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو، بينما وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى 15 جنيهًا، وسجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.