محمد تامر أول الثانوية الأزهرية: القرآن الكريم سر تفوقي (صور وفيديو)

أكد محمد تامر المرزوقي، ابن مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، والحاصل على المركز الأول مكرر في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بنسبة 100%، القسم العلمي، أن القرآن الكريم هو سر تفوقه.

وقال: «أنا حفظت القرآن الكريم كاملًا قبل أن ألتحق بالصف الأول الإعدادي، وهو الشيء الوحيد الذي أثّر على شخصيتي وفي مذاكرتي وحالتي النفسية، فاليوم الذي كنت أستيقظ فيه من النوم ولا أقرأ القرآن الكريم لا أطيق نفسي ولا المدرسين ولا الكتاب، وحاسس أنه موضوع غريب».

وأضاف، «هناك علاقة بين القرآن والمذكراة، فعندما أقرأ القرآن أذاكر، وعندما لا أقرأ القرآن لا أذاكر، ووجدت أن السر في القرآن، لازم تقرأ كل يوم ما تقدر عليه، وفي الثانوية حتى لو عندي امتحان لازم أقرأ قرآن، لأني عرفت إن التوفيق يأتي من هنا، فالقرآن هو سر الأوائل، وغالبًا كنت أقرأ جزءً يوميًا».

المرزوقي: لساني وقف لما سمعت صوت شيخ الأزهر

وأضاف «المرزوقي» لـ«الوطن»، أن «مكالمة شيخ الأزهر بالنسبة لي كانت أكثر لحظة فرحت فيها، المكالمة لما جت لساني وقفن ولم أتمكن من استكمال المكالمة، وفوجئت أن دقات قلبي سريعة جدًا، وكانت فرحة ما بعدها فرحة، وأعطيت التليفون لوالدي ودخلت غرفي حتى أستجمع نفسي».

«محمد»: كنت طالبا عاديا.. والتوفيق من الله

وتابع «كنت طالبا عاديا، ولم أكن الأول دائما، وفي الدروس الخصوصية كان فيه ناس بتحصل على دراجات أعلى مني، وفي النهاية هو توفيق ربنا، وفي أحد الامتحانات نقصت في الامتحان 13 درجة، والمدرس فضحني في كل المجاميع، وفي آخر السنة دخلت امتحان الفصل ونقصت 4 درجات في الفيزياء.. الفكرة إنك تعمل اللي عليك، ويكون هدفك أمامك، ويحدث توازن بين المواد، والمادة الضعيف فيها تعطي لها وقتا أكثر، وربنا سيعطيك أكثر مما تريد».

وأكد «كنت أذاكر طوال الوقت، وكنت ألعب لما أزهق من المذاكرة، وفي الثانوية الأزهرية، ابتعدت تماما عن وسائل التواصل الاجتماعي، فأغلقت فيس بوك وتويتر، وإنستجرام طوال العام، وكنت أستخدم الواتس أب واليوتيوب، في المذاكرة».

وقال «فوجئت بنفسي أيام الامتحانات شخصية مختلفة تماما، كنت لا أراجع المادة التي امتحنها، وعارف في النهاية إنه توفيق ربنا، كتابة إجابة سؤال في الأحياء غير الإجابة الموجودة في النموذج لكنها إجابة صحيحة، فالأجر بالسعي وليس بورقة الامتحان».