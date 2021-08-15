توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بعد اعتماد شيخ الأزهر لها، وينتظر الطلاب بدء تنسيق الكليات للتوجه للالتحاق بالكلية التي يرغبون في الدراسة بها والتي تتناسب مع المجموع الحاصلين عليه.

ويلتحق طلاب الثانوية الأزهرية في الدقهلية بالعديد من الكليات داخل المحافظة، سواء في المنصورة، أو تفهنا الأشراف، بميت غمر، أما الكليات العملية فتكون عادة في القاهرة أو دمياط، ويتوافر فيها كليتا الطب والهندسة، أو أي من الكليات التي تبعد عن ذلك في محافظات أخرى مجاورة.

تنسيق الثانوية الازهرية 2021 جامعة الأزهر تفهنا الأشراف

وبعد إعلان نتائج هذا العام من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 عن السنوات الماضية قليلًا، وتقدم «الوطن» تنسيق عام 2020 للطلاب ليكون نموذجًا لتوقعات الطلاب، علمًا بأن توقعات هذا العام تشير إلى انخفاض التنسيق قليلًا عن العام الماضي.

توقعات تنسيق الثانوية الازهرية 2021 جامعة الأزهر تفهنا الاشراف

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتظام الحد الأدنى 538 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية علمي انتساب الحد الأدنى 342 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتظام الحد الأدنى 437.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بالدقهلية شعبة الشريعة الإسلامية أدبي انتساب الحد الأدنى 361 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف في الدقهلية شعبة الشريعة والقانون علمي انتظام الحد الأدنى 552.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف في الدقهلية شعبة الشريعة والقانون علمي انتساب الحد الأدنى 409 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف في الدقهلية شعبة الشريعة والقانون أدبي انتظام الحد الأدنى 499.5 درجة.

- كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف في الدقهلية شعبة الشريعة والقانون أدبي انتساب الحد الأدنى 426 درجة.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى 430.5 درجة.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى علمي انتساب 325 درجة.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى أدبي انتظام الحد الأدنى 399 درجة.

- أصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام علمي انتظام الحد الأدنى أدبي انتساب 315 درجة.