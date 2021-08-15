التضامن: 5.2 مليون جنيه قروض مشروعات صغيرة لمتعافي الإدمان

سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من الإدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ضمن مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار عثمان في بيان له، اليوم، إلى أن إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي، بلغت ما يقرب من 5 ملايين و200 ألف جنيه.

القباج: توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين

من جانبها، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة لـ«المتعافين من تعاطى المخدرات» من خلال مبادرة «بداية جديدة»، لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة.

الخلافات الأسرية وراء وقوع 85 % من المتعافيات في براثن الإدمان

في سياق آخر، أكد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ، أنه قد أجرى أبحاث على الإناث المتعافيات من الإدمان، والذي كشف عن أن 85% منهن مثلت الخلافات الأسرية أحد أهم أسباب وقوعهن في براثن الإدمان، و34% منهن أدي تعاطيهن المخدرات إلي خلافات أسرية جسيمة، مؤكدا أن أحد أهم عوامل التعافي يتمثل في الاستقرار الأسري لدى المتعافي ووجوده في بيئة أسرية داعمة للتعافي.

وأوضح الصندوق، أنه أطلق البرنامج التدريبي السابع للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات والمقبلين على الزواج ضمن مشروع «مودة» التي تنفذه وزارة التضامن للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، حيث يتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية في إطار الحرص علي تقديم الخدمات المُتكاملة للمتعافين من مرض الإدمان.