«مكافحة الإدمان» يطلق مهرجان «انت أقوى من المخدرات» بالغربية

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مهرجانًا جديدًا، بعنوان «انت أقوى من المخدرات»، بقرية «ميت النور»، بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية، لرفع الوعي لدى الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

وتضمن المهرجان استخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة، منها عروض فنية ورياضية وثقافية، تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال بأعمار تتراوح من 6 إلى 15 عامًا، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية.‬

‏‪‏ 300 طفل يشاركون في ورش الحكي لاكتشاف المواهب الفنية

‬ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين، وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، وبشكل جذاب، بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وتضمنت أنشطة مهرجان «انت أقوى من المخدرات» تدريب الأطفال على كيفية مواجهة المشكلات، وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، وكذلك اكتشاف المواهب الفنية لديهم واستثمارها في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطي المواد المخدرة، لرفع الوعي البيئي والصحي لدى الأطفال، فضلًا عن تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وأيضًا حكي قصة «انت البطل» الذي أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولي محمد صلاح‪.‬‏‪

‬من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن فعاليات إطلاق مهرجان «انت أقوى من المخدرات» يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان، وسبق وتم إطلاق مهرجانات فى المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مثل الأسمرات والمحروسة وبشاير الخير.