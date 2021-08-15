«الداخلية» في أسبوع.. تحصيل 3.3 مليون جنيه غرامة كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (47) متهما.

- ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

- تنفيذ (4862) حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط (425) قضية متنوعة.

وأسفرت الجهود عن مصرع (عنصر إجرامي) وضبط (297) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – السويس - الشرقية – سوهاج – الغربية – الدقهلية – كفرالشيخ- قنا – القليوبية – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر - دمياط – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية) وبحوزتهم (174 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وتمّ ضبط (750) قطعة سلاح ناري.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبط (8) تشكيلات عصابية، إلى جانب ضبط (13) قضية أحداث، مع إعادة (سيارة) مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (67) حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهمين، وتنفيذ (426605) أحكام قضائية بإجمالي (37493) متهم.

وجرى ضبط (9506 قضية تموينية متنوعة)، ضمت (159) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (3752 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (506520جنيه)، (7) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (189134لتر) لبيعها فى السوق السوداء، ضبط (9340) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (860,508) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (319) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (173,883) طن، وكذا ضبط (85) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (23,310) طن.

وتمّ ضبط (81878) قضية في مجال سرقة التيار الكهرباءي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (60٫784٫339) جنيه.

كذلك تمّ ضبط (1141) قضية في مجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحرى مدين)، بمبالغ مالية بلغت (1,605,677,176) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,144,208) جنيه .

وضبط (16) قضية في مجال مكافحة جرائم ( الإتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – الاستيلاء على المال العام – بطاقات إئتمان – إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (69٫892٫966 جنيه).

وتمّ ضبط (1295) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - أموال عامة- حيازة مواد مخدرة)، فضلا عن ضبط (279) قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و(167) قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا)

ضبط (6633) قضية تموينية متنوعة.

ضبط (1597) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (10174) أرجيلة.

غلق (5509) محلات مخالفة لمواعيد الغلق.

ضبط (67026) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(66758) شخصا بقيمة 3,337,900، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (268) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1062) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1157) متهما، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (194,000,000 جنيه.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (4) متهمين بمضبوطات بلغت (67 كيلوجراما).

في مجال ضبط المخالفات المرورية، تمّ ضبط (224254) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها (31286 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3789 موقفا عشوائيا).

أما في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (280 سيارة – 40 دراجة نارية).

في مجال أمن الموانئ، ضبط (8) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (43) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب).

بمجال الأمن السياحي، ضبط (1699) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).