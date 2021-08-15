«الثقافة» تطلق المعسكر السينمائي الأول في الفيوم.. 28 أغسطس

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، استكمال مبادرة «السينما بين إيدك»، التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن مبادرة «ابدأ حلمك»، لإعداد الفنان الشامل، وذلك بإطلاق المعسكر السينمائي الأول بمحافظة الفيوم 28 أغسطس الجاري ضمن فعاليات مشروع «ابدأ حلمك السينما بين يديك».

«السينما بين إيديك» يهدف لتدريب شباب الأقاليم على السينما

وأضاف تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة السينما في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: المشروع يهدف إلى تدريب شباب الأقاليم على فنون السينما مجانا، وسينطلق المعسكر السينمائي الأول في الفيوم ويتضمن جولات في المدينة التي يقام بها المعسكر، كما سيصوِّر أعضاء الورشة أفلام ترويجية قصيرة عن المدينة ومعالمها بإشراف متخصصين في فنون السينما.

تابع «عبدالمنعم» أن المعسكرات تقام بشكل ربع سنوي، وذلك بالمحافظات السياحية، وتهدف المعسكرات لإتاحة الفرصة للموهوبين لاكتساب المهارات في هذا المجال والتعبير عن موهبتهم إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية، لافتا إلى أن مشروع «السينما بين إيديك» يتضمن عقد دورات دراسية شهرية بجميع محافظات مصر وورش تدريب مكثفة وعروض أفلام مجانية للأهالي.

في سياق متصل، انطلقت يوم الثلاثاء الماضي المحاضرة الأولى من ورشة التدريب على فنون السينما وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، كانطلاقة أولى للورشة التي تهدف إلى نشر ثقافة السينما في كل المدن المصرية.

وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب الفنية الشابة وتنميتها ورعايتها، وتضمن اليوم الأول لقاء تمهيديا عن كتابة السيناريو بحضور الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تستمر الورشة إلى يوم 21 أغسطس الجاري، بحضور نخبة من أساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم كمال عبد العزيز مدير التصوير، المخرج أشرف فايق، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم.