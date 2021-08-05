يجوب المحافظات.. تامر عبدالمنعم يكشف تفاصيل مشروع «السينما بين ايديك»

كشف الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر ثقافة السينما، عن تفاصيل العمل على مبادرة «السينما بين إيديك» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بهدف نشر ثقافة السينما في جميع المحافظات، قائلا: نعمل تبعا لتكليف الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وفي إطار مشروع «ابدأ حلمك»، وفي المشروع الجديد «السينما بين إيديك».

تامر عبدالمنعم: «نشر ثقافة السينما» يهدف لمحاربة التطرف بالفن

وأضاف «عبدالمنعم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: بصفتي مدير قصر السينما والمسؤول عن السينما داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدمت بالمشروع الذي يهدف إلى وصول ثقافة السينما إلى كافة المواطنين في مختلف ربوع مصر، ويتضمن ورشا سينمائية متخصصة، وعودة مجلة «أبيض وأسود» التي أصدرناها في 2008 والتي توقفت بعد أحداث 25 يناير 2011، كما نجهز لقناة تليفزيونية على الانترنت تهدف إلى التثقيف السينمائي، ونشر جميع المحاضرات في جميع مصر وخاصة محاضرات قصر ثقافة السينما.

مجالات التدريب في مبادرة «السينما بين إيديك»

وأشار إلى أن تدريب الورش سيكون على الإخراج والتصوير والمونتاج والسيناريو، منوها بأنه جرى طرح استمارات التقدم مجانا بقصر ثقافة الأنفوشي لتكون الانطلاقة من الإسكندرية.

وتابع: سيكون هناك برنامج هواء يومي من كبار النقاد، حيث نتعاون مع أكاديمية الفنون، كما سيكون هناك معسكر سينمائي خاص.

وأكمل: كل ثلاثة أشهر سنذهب إلى مدينة مصرية سياحية مع الطلاب الراغبين في تعلم السينما لتنفيذ أفلام قصيرة تحاكي المدن المصرية مثل دهب ووادي الريان، وغيرهما على أن يصاحب المعسكرات متخصصون في هذا المجال.

عروض السينما تجوب محافظات مصر

وتحدث عن عدد من المشروعات المرتبطة بالسينما، قائلا: طلبنا من وزيرة الثقافة جهازا لتشغيل الأفلام الحديثة، وسيكون هناك نادي سينما شهري في كل محافظة من خلال إرسال فيلم حديث من أفلام عالمية ومصرية متميزة، ويتم إرساله للمحافظة على أن يكون عرضه مجانا للمشاهدين.

وشدد على أن المشروع يهدف لنشر الثقافة والوعي السينمائي بين الجميع والترفيه عن المواطنين، مضيفا: نحارب التطرف والفكر الظلامي بسلاحنا الذي هو الفن والثقافة بمفهومهما الواسع.

وتابع: فبعد أن كانت السينما في قصر ثقافة السينما في جاردن سيتي والذي بدأ هذه الدورات، سيخرج لجميع المحافظات، مع الاستفادة من انتشار مواقع قصور الثقافة، وتحت مظلة مشروع ابدأ حلمك.