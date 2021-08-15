وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني يقدم استقالته

نقلت قناة روسيا اليوم عن وسائل إعلام أن الرئيس الأفغاني أشرف غني قدم استقالته من منصبه عقب دخول قوات حركة طالبان إلى مشارف العاصمة كابل، وإعلان الحركة محاصرتها لها من جميع الاتجاهات في مشهد جديد تعيشه أفغانستان هذه الفترة.

وخلال الساعات الماضية استطاعت حركة طالبان السيطرة على عدد من المدن في طريقها غلى العاصمة كابل والتي أعلنت محاصرتها من جميع الاتجاهات، في وقت دعت فيه إلى اتفاق سلمي لتسليم السلطة في البلاد.

واصدرت حركة طالبان بيانا رسميا دعت فيه اليوم المواطنين إلى عدم النزوح والبقاء في أ؟ماكنهم، كما دعت النساء في الوقت ذاته إلى البقاء في الأماكن الآمنة.

وقدمت الحركة رسالة طمأنة كذلك للمستثمرين ورجال الأعمال بشأن أموالهم، مؤكدة أنها لا تنوي القيام بأية أعمال انتقامية عقب محاصرتها كابل.