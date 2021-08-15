الأزهر يعلن نتيجة أوائل الثانوية من القسم الأدبي: «كلهم بنات»
كتب:
إسراء سليمان
01:36 م | الأحد 15 أغسطس 2021
الأزهر يعلن عن نتيجة الأوائل من القسم الأدبي
أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أسماء الأوائل من ذوي الهمم، والقسم الأدبي، ضمن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.
وجاء أصحاب المراكز الأولى من ذوي الهمم، كالتالي:
أسماء الطلاب الأوائل من ذوي الهمم، القسم الأدبي، حصل الطالب صالح محمد موسى تهامي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بنسبة 93.5%، وحصل فارس محمد عبدالغني محمود على 95.24%، علياء ياسر أنور عيد 96.19%، المركز الأول لعصام محمد إبراهيم السيد 97.14%.
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي
أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي و«جميعهم فتيات»: سناء ضياء هيكل المركز العاشر 97.87%، أروى عبدالحميد علي المركز العاشر مكرر 97.87%، إيمان عبدالحميد 97.77%، فاطمة الزهراء السابع 98.7%، سامية محمد 98.10%، مروة سعيد السيد 98.41%، المركز الرابع مكرر دعاء أحمد الشناوي حصلت على 98.57%، أمامه وسام حصلت على المركز الرابع 98.70%، عبير منصور حصلت على المركز الثالث 98.73%، وأريج عبدالفتاح 98.98%، والمركز الأول آلاء محمد 99%.