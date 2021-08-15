الأزهر يعلن نتيجة أوائل الثانوية من القسم الأدبي: «كلهم بنات»

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أسماء الأوائل من ذوي الهمم، والقسم الأدبي، ضمن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

وجاء أصحاب المراكز الأولى من ذوي الهمم، كالتالي:

أسماء الطلاب الأوائل من ذوي الهمم، القسم الأدبي، حصل الطالب صالح محمد موسى تهامي على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بنسبة 93.5%، وحصل فارس محمد عبدالغني محمود على 95.24%، علياء ياسر أنور عيد 96.19%، المركز الأول لعصام محمد إبراهيم السيد 97.14%.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي و«جميعهم فتيات»: سناء ضياء هيكل المركز العاشر 97.87%، أروى عبدالحميد علي المركز العاشر مكرر 97.87%، إيمان عبدالحميد 97.77%، فاطمة الزهراء السابع 98.7%، سامية محمد 98.10%، مروة سعيد السيد 98.41%، المركز الرابع مكرر دعاء أحمد الشناوي حصلت على 98.57%، أمامه وسام حصلت على المركز الرابع 98.70%، عبير منصور حصلت على المركز الثالث 98.73%، وأريج عبدالفتاح 98.98%، والمركز الأول آلاء محمد 99%.